شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع سير العمل لرفع كفاءة محطه إمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة محطة مياه الشرب بالوراق (باماج) بامبابة، لمتابعه سير العمل لرفع كفاءة المروقات وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطة لتصبح 1300 مليون وثلاثمائة ألف م3/يوم بزياده قدرها 50الف م3 /يوم. ورافق المحافظ فى جولته المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة، اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة الجيزة، وشرح بدوي الأعمال التي ينفذها الجهاز التنفيذي لرفع كفاءة المحطه والتي من شأنها زياده كميات المياه الموجهه لشمال الجيزة.















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