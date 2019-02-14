شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار لله: لا أحد يستطيع إخفاء تعلق المصريين بالرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى أحمد الجار لله، رئيس تحرير جريدة "السياسة الكويتية"، أن هناك حالة تعلق من الشعب المصرى بالرئيس السيسى، وكذلك دوره الحكيم فى إنقاذ شعبه من الإخوان.

وقال أحمد الجار لله: "لا أحد يستطيع إخفاء تعلق المصريين برئيسهم السيسى.. ولا أحد يستطيع إخفاء دوره عندما ثار شعب مصر ضد الإخوان هذا على المستوي المحلى.. وعربيآ ودوليآ السيسى كان خشبة إنقاد لكل الشعوب التي خطط الإخوان للإضرار بها من حكمهم في مصر.. لقد كان السيسي حكيمآ وهو ينحاز لشعبه بطرد الإخوان من مصر".

وكان أحمد الجار لله، قد أكد فى تغريدات سابقة له، أن الدساتير ليست كتب مقدسة لا يجوز تطويرها أو حتي تعديلها لو أن تعديل الدستور المصري إقترح في الدورة الأولى للرئيس السيسي لما تردد المتابع المنصف أن يرفض البند الذي يري تطويل مده الرئاسة لكن بعد أدائه العظيم مصر بحاجة له ولقيادته وإلي استقرار المنصب الرئاسي فقد لا يتكرر سيسي آخر مثله.