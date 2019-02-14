شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف محمد القرش متحدثا رسميا للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا حمل رقم 209 لسنة 2019 بإنهاء ندب المهندسة الزراعية مى سعيد محمد بالدرجة الثالثة التخصصية من وظيفة معاون وزير الزراعة للتخطيط والمتابعة، وعودتها لجهة عملها الأصلية. يأتى ذلك فى الوقت نفسه الذى أصدر وزير الزراعة الحالى، قرارا بتكليف محمد القرش متحدثا رسميا للوزارة بجانب عمله معاونا للوزير، بدلا من الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث السابق، كما أصدر له قرارا وزاريا بالعمل مديرا لوحدة التنسيق المركزية لمشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى "برايم" الممول من المنظمات الدولية . ويشغل القرش أيضا وظبفة مدير إدارة الأرشيف الإلكترونى بوزارة الزراعة، ومسئول وحدة الشكاوى الإلكترونية بالوزارة، ومشرفا علي ملف الأزمات والكوارث بالوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يكلف محمد القرش متحدثا رسميا للوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.