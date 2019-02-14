محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال حسن بدراوي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الوفد، إن الوفد يستعد بشتى الطرق الدبلوماسية من أجل دعوة أكبر عدد من السفراء والدبلوماسيين داخل مصر للمشاركة باحتفالية ثورة 1919 وإبراز الجهود العظيمة التي قام بها أعرق وأكبر حزب في الساحة السياسية بمصر والوطن العربي خلال مائة عام.
وأضاف بدراوي، خلال الاجتماع برؤساء اللجان النوعية لحزب الوفد، الخميس، أنه تم استبعاد سفراء (قطر - تركيا - إيران - ميانمار) من توجيه الدعوة لحضور احتفالية مئوية الوفد وذلك لاعتبارات سياسية وإقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد: استبعاد سفراء تركيا وإيران وقطر من حضور مئوية ثورة 1919 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.