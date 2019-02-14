"التعليم" تعلن مواصفات امتحان "الثانوية العامة" لطلاب الدمج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الصف الثالث الثانوي بالنسبة لطلاب الدمج التعليمي، وفقًا لنوع الإعاقة.

وبحسب كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة، فجاءت مواصفات الامتحان كالتالي:

- جميع أسئلة الامتحان موضوعية بالنسبة للطلاب أصحاب الإعاقات: "الإعاقة الذهنية البسيطة، بطيئو التعليم، الشلل الدماغي، اضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون".

- الموضوعية 70%، والمقالية 30% للمكفوفين.

- الموضوعية بنسبة 65% والمقالية 35% لضعاف السمع.

- الموضوعية 60% والمقالية 40%، لضعاف البصر.

- الموضوعية 50%، والمقالية 50% لأصحاب الإعاقات الحركية.

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