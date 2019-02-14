المؤبد لموظف بريد اختلس أكثر من 3 ملايين جنيه من أرصدة العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد علي، اليوم الخميس، بمعاقبة معاون خدمات مالية بمكتب بريد باب الخلق، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة وإلزامه بردّ مبلغ 3 ملايين و640 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مساوٍ لقيمة الرد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، لنيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات الدرب الأحمر، قيام المتهم محمد عبد السلام، معاون خدمات مالية بمكتب بريد باب الخلق لمنطقة بريد جنوب القاهرة، بصفته موظفا عاما، باختلاس مبالغ مالية قدرها 3 ملايين و640 ألف جنيه، والمسلمة إليه والمملوكة لجهة عمله "الهيئة القومية للبريد".

وأظهرت التحقيقات أن المتهم سحب المبلغ من أرصدت العملاء المبين أسمائهم بالتحقيقات، وإثبات استلامهم لتلك المبالغ على خلاف الحقيقة.

وأضاف التحقيقات قيام المتهم بارتكاب جريمتي تزوير في محررات رسمية "ايصالات سحب أرصدت عملاء "، واستعمالها بالتزوير في تلك الإيصالات وتزيلها بتوقيعات منسوبة لبعض العملاء على خلاف الحقيقة، بما يفيد قيامهم بسحب المبالغ المالية من أرصدتهم، قاصدا من ذلك اختلاس تلك المبالغ لنفسه وحرمان جهة عمله منها.