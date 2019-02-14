علاقة صداقة وخيانة عامل.. لغز سرقة شركة مستحضرات تجميل في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة إحدى شركات مستحضرات التجميل بالعجوزة.

تلقى العميد أيمن الجيار، مأمور قسم شرطة العجوزة، بلاغا من مدير فرع إحدى متاجر مستحضرات التجميل باكتشافه سرقة مبلغ مالي، 6 هارد ديسك، جهاز DVR من داخل مقر الشركة عمله بشارع لبنان.

فريق بحث ترأسه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة وبمشاركة العميد عمرو طلعت رئيس بمباحث قطاع الشمال، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مينا.ر" 27 سنة، مدير مبيعات بالشركة، و"محمد.س"، 35 سنة، عامل سابق بالشركة بالاشتراك مع نجل خالته "مصطفى.ج"، 23 سنة.

وتمكنت مأمورية قادها العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم مجدي موسى، وكيل الفرقة، وبمشاركة الرائد أحمد عادل معاون مباحث العجوزة، من ضبط المتهمين، وقرر الأول والثاني ارتباطهما بعلاقة صداقة، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة.

وفي سبيل تنفيذ ذلك، استخرج مدير المبيعات نسخة من مفتاح الشركة، وإعطائها للثاني الذي استعان بنجل خالته وتوجها بسيارة ملك والد الأخير عقب انصراف العاملين، وتسللا للشركة باستخدام المفتاح المصطنع، واستوليا على 110 آلاف جنيه وألف دولار، قاموا بتغيير العملات الأجنبية من محل صرافة بمنطقة عين شمس، واقتسموا المبلغ فيما بينهم، وتخلصوا من الأجهزة المستولى عليها، وأرشدوا عن مبلغ 127 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.