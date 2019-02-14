أخبار مصر | انفراجة في أزمة تأخر بدل 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراجة في أزمة تأخر بدل 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، مع أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة الأزمة التي انقجرت الشهر الماضي بخصوص تأخر بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين من الصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.

وتم خلال الجلسة استعراض الأمر، مع الاتفاق على كل الآليات التي تضمن وصول واستلام الصحفيين للبدل الشهري في توقيته المعتاد.

وتم استدعاء الإدارة المالية بالمجلس، لوضع الضوابط اللازمة والتنسيق مع نقابة الصحفيين في هذا الأمر.

وتوصل الاجتماع إلى ضرورة إرسال بدل التدريب في وقت مبكر من كل شهر، وإنهاء هذه الأزمة نهائيًا، بداية من شهر فبراير الجاري، وهو ما انتهى عليه الاجتماع.

ومن جانبه قال محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن الاجتماع كان مثمرًا، وشهد تعاونًا من الأمين العام للمجلس، والذي وعد بعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، مؤكدًا أن كل مؤسسة تتحمل مسؤولياتها في الالتزام نحو حقوق الصحفيين.

وصرح أحمد سليم الأمين العام للمجلس، بأن العلاقة مع نقابة الصحفيين علاقة قوية، وأن ما حدث، كان أمرًا استثنائيًا غير مقصود، مؤكدًا أن كل الأطراف سواء المجلس أو النقابة وكذلك وزارة المالية، يهدفون في النهاية إلى لحفاظ على حقوق الصحفيين.