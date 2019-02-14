أخبار مصر | "الصيادلة" تنجح في إلحاق حديثي التخرج للعمل بالمصانع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تنجح في إلحاق حديثي التخرج للعمل بالمصانع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال النقيب، إنه بعد تواصله مع الدكتورة عبلة يوسف، رئيسة مجلس إدارة شركة "ممفيس"، فقد وافقت على إلحاق الصيادلة حديثى التخرج للعمل بالوظائف الفنية بالشركة بعد أن كانت قاصرة على الكيميائين.

وأوضح الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال النقيب، أن شركة ممفيس خاطبت النقابة باحتياجها الى التعاقد مع عدد 10 على الأقل من الصيادلة حديثى التخرج لشغل بعض الوظائف بالشركة.

وأكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال النقيب، على أن النقابة تهدف إلى فتح آفاق عمل جديدة للصيادلة بالمصانع لاستعادة أماكنهم فى فى مجال الصناعة.