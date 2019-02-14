أخبار مصر | اللجنة النقابية بمؤسسة أخبار اليوم تؤيد التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية بمؤسسة أخبار اليوم تؤيد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بدار أخبار اليوم، تأييدها للتعديلات الدستورية.

وأضافت، في بيان:"لما نرى فيها الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه البلاد تؤكد اللجنة النقابية أن مؤسسة أخبار اليوم، تحت قيادة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، تري أن الفترة المقبلة ستشهد جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد ويشهد تحسنا كبيرا في الأداء بشهادة كافة المؤسسات المالية العالمية، كما أن البلاد تحتاج لمزيد من الاستقرار السياسي لضمان تنفيذ البرنامج كاملا بما سيعود بالنفع على المواطنين".