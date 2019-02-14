أخبار مصر | نقابة المهن التعليمية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهن التعليمية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع البيان أن الرئيس لم ينس الإصلاح التشريعي والدستوري، والدساتير فى كل دول العالم يتم تغييرها كلما اقتضت الضرورة ذلك ومن الصحيح أن التغيير في الدول المتقدمة يكون على مسافات طويلة من الزمن لكن ظروف الدول النامية ونحن منها الأمر يختلف لسرعة المتغيرات، لذا نعلن تأييدنا التعديلات الدستورية، وإن اختلفت بعض الآراء على هذا التعديل أو ذاك، فالأمر فى النهاية فى يد السلطة التشريعية ثم فى يد الشعب نفسه صاحب الحق الأصيل فى إبداء رأيه فى استفتاء عام.
واختتمت النقابة بيانها قائلة: "نأمل أن يكون الجميع على مستوى المسئولية وتقدير الأمور بميزان مصلحة الوطن على المدى البعيد، دون تأثير المواقف الحزبية الضيقة، فإن مصلحة مصر تعلو فوق كل شيء".