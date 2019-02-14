أخبار مصر | نقابة المهن التعليمية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

أعلنت نقابة المهن التعليمية، تأييدها للتعديلات الدستورية، في بيان لها، اليوم الخميس.

وقالت النقابة، في بيانها، إن "مصر تخوض حربا فى كل الاتجاهات من الخارج ومن الداخل ضد الإرهاب، حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين، في نفس الوقت الذي يقود فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدولة المصرية فى طريق التقدم الاقتصادى بكل المجالات تعويضًا عن سنوات الفوضى الاقتصادية، حتى يضعها فى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وعسكريا ويعمل على استعادة مكانتها الدولية فى جميع المحافل".

وتابع البيان أن الرئيس لم ينس الإصلاح التشريعي والدستوري، والدساتير فى كل دول العالم يتم تغييرها كلما اقتضت الضرورة ذلك ومن الصحيح أن التغيير في الدول المتقدمة يكون على مسافات طويلة من الزمن لكن ظروف الدول النامية ونحن منها الأمر يختلف لسرعة المتغيرات، لذا نعلن تأييدنا التعديلات الدستورية، وإن اختلفت بعض الآراء على هذا التعديل أو ذاك، فالأمر فى النهاية فى يد السلطة التشريعية ثم فى يد الشعب نفسه صاحب الحق الأصيل فى إبداء رأيه فى استفتاء عام.



واختتمت النقابة بيانها قائلة: "نأمل أن يكون الجميع على مستوى المسئولية وتقدير الأمور بميزان مصلحة الوطن على المدى البعيد، دون تأثير المواقف الحزبية الضيقة، فإن مصلحة مصر تعلو فوق كل شيء".