أخبار مصر | اللجنة النقابية للعاملين بشركة صوت القاهرة تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية للعاملين بشركة صوت القاهرة تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، برئاسة محمد عبدالفتاح محمد، وضياء الدين على قاسم الأمين العام، وبالأصالة عن جميع العاملين بالشركة، تأييد التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري.

وتمنت اللجنة، في بيان صادر عنها، لمصرنا الغالية مزيدًا من التقدم والازدهار والاستقرار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.