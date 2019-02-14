أخبار مصر | لجنة الشؤون الأفريقية بالأزهر تضع الترتيبات النهائية لافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الشؤون الأفريقية بالأزهر تضع الترتيبات النهائية لافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل لجنة الشئون الإفريقية بالأزهر المشكلة بقرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اجتماعاتها المستمرة، برئاسة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لمتابعة الفعاليات التي سوف تنظمها جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية خلال الفترة المقبلة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع اجتماع اليوم الترتيبات النهائية لافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا بجامعة الأزهر يوم 12 مارس المقبل، وتنظيم الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية في الفترة من ١٤ إلى ١٨ مارس المقبل.

ومن المقرر ان تشارك وزارة الشباب والرياضة في تنظيم حفل افتتاح هذه الأولمبياد، وتجرى المباريات على ملاعب جهاز الرياضة بالقوات المسلحة بمشاركة 640 شابًا وفتاة يمثلون 26 دولة أفريقية.