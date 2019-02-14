مصر | "الأمن العام" يضبط عاطلا اشترك مع آخر في قتل مواطن وسرقة سيارته بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط عاطلا اشترك مع آخر في قتل مواطن وسرقة سيارته بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في واقعة مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته الملاكي وهاتفه المحمول.

وتبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على جثة مجهولة بالطريق الأبيض بناحية برك الخيام بدائرة المركز موثوقة اليدين من الخلف وبها جروح وكدمات متفرقة والعثور بطيات ملابسه على لفافة لمخدري الهيروين والحشيش وما تبين من خلال الفحص أنه يُدعى "وحيد .ح.م"- سن 57 ومُقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من: "سلامة م. س"- سن 22 ومُقيم كرداسة، وآخر "جارٍ تحديده" يُدعى محمد مزيكا مُقيم بكرداسة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر باشتراكه والمتهم الثاني في استدراج المجني عليه لبيع مخدر الهيروين له وحال محاولته سرقة هاتفه المحمول ومقاومة المجني عليه له قام المتهم الثاني بالتعدي عليه أكثر من مرة بمقبض مسدس صوت كان بحوزته على رأسه فأودى بحياته ثم قاما بإيثاقه والتخلص من جثته بمكان العثور والاستيلاء على سيارته الملاكي التي كان يستقلها وهاتفه المحمول وهربا وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.