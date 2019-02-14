مصر | ضبط مسؤولي صيدلية لتجميعهم أدوية ومنشطات محظور تداولها بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسؤولي صيدلية لتجميعهم أدوية ومنشطات محظور تداولها بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام المدعو "أشرف م.ه"ـ، صاحب صيدلية، كائنة بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بتجميع كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمنشطات المستوردة والمهربة جمركيًا والمحظور تداولها بالصيدليات وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن كائن بعقار ملحق بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية والمخزن المشار إليهما بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط كل من: المدعو "أحمد ب.ش"، سن 35، المدير المسئول عن الصيدلية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، والمدعو "أحمد ع.ع"، سن 32، المدير المسئول عن المخزن، ومقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وبحصرها تبين أنها كمية من عبوات دوائية مستوردة ومهربة جمركيا بإجمالي ( 350 ألف - أقراص، كبسولات، أكياس، برطمانات، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالي (750 قرصا).