مصر | ضبط عاطل بتهمة قتل مزارع وسرقته بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة قتل مزارع وسرقته بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من ضبط عاطل بتهمة قتل مزارع وسرقته.

وتبلغ لمركز شرطة أبوصوير من المواطن "حمادة. ع.ع" 43 سنة، مزارع، ومقيم بدائرة المركز،بإكتشافه مقتل والده 76 سنة مزارع، بأرضه الزراعية بذات الناحية، وعلى الفور إنتقلت مباحث المركز، وتبين إصابة المجني عليه بالرأس والعثور على فأس بجوارها.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة المدعو مجدى. ح 20سنة عاطل، ومقيم بذات الناحية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث بدافع السرقة وقرر أنه أثناء تواجده برفقة المجني عليه بأرضه الزراعية تعدى عليه بالفأس، فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على حافظة نقوده وبداخلها، مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، بعض الأوراق الخاصة به، وأرشد عن مبلغ، جنيه، هاتف محمول قام بشرائه من المبلغ المستولى عليه.