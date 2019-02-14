مصر | 3 إخوة يستولون على 55 ألف دولار من شقيقهم بـ"حيلة شيطانية" في الإسكندرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغ المواطن "عمرو.ع.س" 29 سنة، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الكيماويات، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بقيام أحد الأشخاص بانتحال شخصيته باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصه به وتحويل مبلغ مالي قدره 55 ألف دولار من حسابه بأحد البنوك لحساب شقيقه دون علمه.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى صحة الواقعة، وتحديد مرتكبيها وهم أشقاء المُبلغ كلٍ من: المدعو "أحمد.ع.س" 32 سنة، المدعو "محمد.ع.س"، 37 سنة، والمدعو "السيد. ع. س" 34 سنة، جميعهم أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات الكيماويات، ومقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل.



وقاموا بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على أموال المُبلغ، وذلك بقيام المتحرى عنه الأخير باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصه به وانتحال شخصيته مُستغلًا في ذلك تقارب الشبه بينه وبين المُبلغ والتوقيع بدلًا منه بالمستندات المخصصه لتحويل المبالغ المالية سالفة البيان من حساب المُبلغ بأحد البنوك إلى حساب الثاني، وإمعانًا من المتحرى عنهم في إتمام مخططهم الإجرامي بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب شقيقهم قاموا بالمثول أمام موظف البنك، وتمكنوا من إيهامه بأن المتحرى عنه الأخير شقيقهم هو المعنى ببطاقة الرقم القومي الخاصة بالمُبلغ مُستغلين علمهم، وبالتوقيع الخاص بشقيقهم وتقليده، مما مكنهم من الاستيلاء على أمواله واقتسامها فيما بينهم بدون وجه حق.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث الهارب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

