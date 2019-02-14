مصر | ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 2 كيلو بانجو بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 2 كيلو بانجو بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، قيام المدعوأحمد ص. م، 45 سنة، عامل ومقيم بدائرة المركز، سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبطه فى قضيتى "تبديد"، بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز، والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطهوبحوزته، بندقية آلية و9 طلقات لذات العيار، فرد خرطوش محلى، 22 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية في العياط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مهمات السكك الحديد.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده أنه أثناء مرور الملازم اول مصطفي كمال زكي الضابط بوحدة مباحث مركز العياط والقوة المرافقة له، بدائرة المركز، لمتابعة الحالة الأمنية، تمكن من ضبط كلا من رضا ر ح ا شهرتة ( أبو القمصان )، 44 سنة، عاطل، مسجل شقي خطر تحت فئة (ج ) سرقات عامة، السابق اتهامة في 26 قضية اخرهم جنايات العياط لسنة 2018 مخدرات، محمد ر ح م وشهرته (( افيونة )) 19 سنة، عاطل، السابق اتهامة في القضية 2017 جنح العياط سرقة، عادل ع م ن سن 41 عامل، جميعهم مقيمين دائرة المركز، حال قيامهم بسرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمنطقة التخزين بناحية قرية المساندة، دائرة المركز، بحوزتهم 4 تيل فرامل قطار، 2 مسمار، سلم جرار، مجموعة من المفكات مختلفة الأحجام.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، انهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الاجرامي في ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة (سرقة مهمات السكك الحديدية )، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.