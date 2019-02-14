مصر | بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير.. الإفراج عن 585 سجين

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واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على، 339 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن246 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية، بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم، عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

في مداهمات أمنية.. ضبط 39 تاجر مخدرات و14 قطعة سلاح ناري بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهما "39 اتجار، 2 تعاطي"، وضبط بحوزتهم 3395 جرام حشيش، 58 جرام هيروين، 1060 جرام الأستروكس، 211 قرصا، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 10 متهمين "10 قضية دفاع" ضبط بحوزتهم 12 فرد محلي الصنع 12 مم، 2 طبنجة عيار 9مم، 15 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.