مصر | ضبط تشكيل عصابي استولى على البطاقات الائتمانية للعملاء من أحد البنوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي استولى على البطاقات الائتمانية للعملاء من أحد البنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك، بتعرض العديد من عملاء البنك لعمليات إحتيالية والإستيلاء على مبالغ مالية بأسماء من حسابات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم وتحويلها إلى حسابات محافظ إلكترونية بأسماء بعض الأشخاص لدى خدمة "Cash-u" والإستيلاء على قيمتها عقب ذلك، مما عرض البنك لأضرار مادية ومعنوية كبيرة.

وبإجراء عمليات الفحص بالتنسيق مع مسئولى البنك، تبين قيام بعض موظفى خدمة العملاء "كول سنتر" والتابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك لتقديم تلك الخدمة بالحصول على الرقم التأمينى لبعض بطاقات "CVV" عند قيام العملاء بالتواصل معهم على تلك الخدمة للإستفسار عن كيفية تشغيل بطاقاتهم الإئتمانية، وأمكن التوصل إلى بعض التسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية بين موظفى خدمة العملاء وبعض العملاء المجنى عليهم التى تؤيد ذلك.

ومن خلال مواصلة الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من التوصل لمرتكبى الواقعة وهم كلٍ من:

عمر ط. هـ مواليد 1994، موظف سابق بخدمة عملاء البنك، مقيم بمحافظة الجيزة.

كريم م. ح مواليد 1990، مقيم بمحافظة القاهرة.

أحمد ف. ا مواليد 1989، موظفان خدمة عملاء بالشركة المتعاقدة مع البنك، مقيم بمحافظة الغربية.

حيث كونا تشكيلا عصابيًا تخصص، فى الإستيلاء على أموال عملاء البنك، وقيام الثانى والثالث بإستغلال عملهما كموظفى خدمة عملاء، وإستدراج العملاء والإستيلاء على الرقم التعريفى الخاص ببطاقاتهم "CVV" بالإضافة إلى رقم البطاقة المكون من 16 رقم الموجود أمامهما على شاشة الكمبيوتر، وإرسالها للأول الذى يستغل خبرته فى الدلوف،إلى شبكة الإنترنت وإستخدام تلك البيانات فى فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على خدمة"Cash-u" وإثبات أرقام بطاقات خاصة بآخرين، والإستيلاء عليها عقب ذلك، وإقتسامها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى، وبحوزتهما (هاتفى محمول) وبمواجهتهما إعترفا بالواقعة على النحو الوارد بالفحص، وبفحص هاتفى المحمول تبين إحتوائهما على ما يلى:

العديد من المحادثات على أحد برامج التواصل الإجتماعى بين الأول والثانى تحوى صور لشاشة تحمل أرقام بطاقات إئتمانية وكذا الرقم التأمينى "CVV" والخاص بعمليات الشراء من مواقع الإنترنت، وكذا تواريخ صلاحية تلك البطاقات.

العديد من المحادثات على أحد برامج التواصل الإجتماعى تتضمن طلب المتهم الأول من باقى المتهمين الإستفسار عن بعض المعاملات المالية الخاصة ببعض أرقام البطاقات الإئتمانية.

العديد من صور بطاقات الرقم القومى بأسماء بعض الأشخاص، والتى يتم إستخدامها فى فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على موقع (Cash-u).

العديد من الصور لشاشة تحمل أرقام، بطاقات إئتمانية والرقم التأمينى وتاريخ إنتهاء البطاقات الإئتمانية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.