3 خيارات.. كيف صوت النواب على تعديل الدستور؟

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تنوعت طرق إعلان أعضاء مجلس النواب عن موقفهم من التعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة اليوم، بين ثلاث أراء هي: "موافق أو موافق جزئيا، أو رافض"، حيث يعني رأي "موافق" أن النائب لم يبد أي ملاحظات خلال الجلسة العامة، على أي من مواد التعديل التي سردها تقرير اللجنة العامة للبرلمان، بينما يعني التصويت بـ"لا" رفض مبدأ التعديل بشكل كلي، أما "الموافقة الجزئية" فتعني أن النائب يوافق على مبدأ التعديل لكن له ملاحظات على مواد بعينها ويعترض على تعديلها أو يطالب بتعديلها.
وبدأ مجلس النواب أخذ التصويت نداءً بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، بعدما افتتح الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة اليوم، حيث بيًن خطوات إجراء المناقشة بعد الموافقة المبدئية.ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس بعد موافقة ثلثي الأعضاء على التعديل، أن يُحال مقترح للجنة التشريعية، وعليها أن تنتهي من كتابة تقريرها
وبدأ مجلس النواب أخذ التصويت نداءً بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، بعدما افتتح الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة اليوم، حيث بيًن خطوات إجراء المناقشة بعد الموافقة المبدئية.
ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس بعد موافقة ثلثي الأعضاء على التعديل، أن يُحال مقترح للجنة التشريعية، وعليها أن تنتهي من كتابة تقريرها خلال 60 يومًا، وبعدها يُحال للمجلس للمناقشة، وإرساله لرئيس الجمهورية الذي يحدد موعد الاستفتاء.
وطالب علي عبد العال اللجنة التشريعية بفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل من كافة الجهات والمؤسسات والمواطنين، بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها.
وأشار إلى أن جلسات الحوار بحضور رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات لاستطلاع آرائها في التعديلات. (المزيد)
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