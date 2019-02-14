انت الان تتابع 3 خيارات.. كيف صوت النواب على تعديل الدستور؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تنوعت طرق إعلان أعضاء مجلس النواب عن موقفهم من التعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة اليوم، بين ثلاث أراء هي: "موافق أو موافق جزئيا، أو رافض"، حيث يعني رأي "موافق" أن النائب لم يبد أي ملاحظات خلال الجلسة العامة، على أي من مواد التعديل التي سردها تقرير اللجنة العامة للبرلمان، بينما يعني التصويت بـ"لا" رفض مبدأ التعديل بشكل كلي، أما "الموافقة الجزئية" فتعني أن النائب يوافق على مبدأ التعديل لكن له ملاحظات على مواد بعينها ويعترض على تعديلها أو يطالب بتعديلها.

وبدأ مجلس النواب أخذ التصويت نداءً بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، بعدما افتتح الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة اليوم، حيث بيًن خطوات إجراء المناقشة بعد الموافقة المبدئية.ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس بعد موافقة ثلثي الأعضاء على التعديل، أن يُحال مقترح للجنة التشريعية، وعليها أن تنتهي من كتابة تقريرها