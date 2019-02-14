انتخابات الصحفيين: 11 مرشحا للنقيب و52 للعضوية

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نقابة الصحفيين
أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ترشح 11 عضوا على مقعد النقيب، و52 عضوا على مقاعد العضوية البالغ عددها 6 مقاعد في المقرر إجراؤها في مطلع شهر مارس المقبل، وقال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إن اللجنة ستبدأ في تلقي طلبات الطعون والتنازلات من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبلين، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.
وانتهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، من تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس.اقرأ أيضا| رشوان: الموافقة على زيادة بدل الصحفيين إلى 2100 جنيهوصرح عبد الرحيم، أن اللجنة تلقت 7 طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية 52
وانتهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، من تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس.
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وصرح عبد الرحيم، أن اللجنة تلقت 7 طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية 52 مرشحا، والمرشحين الــ 7 هم: الديب أحمد محمد أبو علي وشهرته الديب أبو علي (الأنباء الدولية)، حمدي البصير محمد البصير وشهرته حمدى البصير (العالم اليوم)، عادل علي محمد عزام وشهرته عادل عزام (العربي)، عمر محمد عمار علي وشهرته عمر عمار (مجلة الإذاعة والتليفزيون)، عيسى جاد الكريم عيسى مراد وشهرته عيسى جاد الكريم (روز اليوسف)، محمد السيد حسانين السيد وشهرته محمد السيد (دار الهلال)، مصطفى محمود محمد متولى وشهرته مصطفى متولى (الشارع).
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