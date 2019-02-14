انت الان تتابع لماذا لا يعود بث جلسات البرلمان في مناقشة التعديلات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«عبد العال»: أتعهد بفتح حوار مجتمعى لجميع فئات الشعب ومكوناته.. «كدواني»: الأمور الهامة تنشر من خلال مندوبي وسائل الإعلام.. «بدراوي»: البث الحي للجلسات ضرورة ومن حق الشعب

على مدار الأيام الماضية أثار الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة بمجلس النواب حالة من الجدل بين المؤيدين والمعارضين فى مصر، منذ إعلان نواب ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، عن تقدمه بتعديلات دستورية إلى رئيس البرلمان، وفى ظل تعهد الدكتور علي عبد العال، بفتح حوار مجتمعى موسع حول التعديلات لجميع فئات الشعب ومكوناته، ألم يحن الوقت لعودة البث الحي لجلسات البرلمان على التليفزيون، أم يستمر الحال كما هو عليه منذ دور الانعقاد الأول فى 2016، ويتم الاكتفاء بإذاعة لقطات من الجلسات فقط؟

بداية وقف بث الجلسات في 11 يناير عام 2016، وتحديدًا مع بداية انعقاد جلسات دور الانعقاد الأول، كان قد تقدم 40 نائبًا بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمطالبته بوقف بث جلسات البرلمان، وهو ما استجاب له المجلس آنذاك. وفى ظل مناقشة البرلمان للقضايا والقرارات الهامة والمصيرية التي يتخذها

بداية وقف بث الجلسات

في 11 يناير عام 2016، وتحديدًا مع بداية انعقاد جلسات دور الانعقاد الأول، كان قد تقدم 40 نائبًا بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمطالبته بوقف بث جلسات البرلمان، وهو ما استجاب له المجلس آنذاك.

وفى ظل مناقشة البرلمان للقضايا والقرارات الهامة والمصيرية التي يتخذها النواب ومنها التعديلات الدستورية، أصبحت قضية إعادة بث الجلسات تلفزيونيًا مرة أخرى أمرا ضروريا، من أجل أن يطلع المواطنون على ما يحدث تحت قبة البرلمان بشكل مستمر، من خلال وسائل الإعلام التى يستطيع الشعب بكافة فئاته متابعة ومعرفة الحقيقة ليتخذ قرارا صائبا فى تقرير مصيره، وذلك فى حال موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات، وعرضها فى استفتاء شعبي.

تعديل واستحداث 20 مادة بالدستور

الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، كان قد تقدم بمقترح التعديلات الدستورية، تضمنت تعديل 12 مادة، واستحداث 8 مواد جديدة، وأكد أن الطلب يأتي استجابة لأسباب واقعية وقانونية تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، من أجل تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، خاصة أن التطبيق العملي لمواد الدستور كشف عن عدم مناسبتها للأوضاع غير المستقرة للبلاد، بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو، وذلك حسب وصفه. (إقرأ أيضا: زعيم الأغلبية يكشف أبرزمواد «تعديلالدستور»)

مطالب سابقة بعودة البث الحي للجلسات

قبل بداية دور الانعقاد الحالي أعلن النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، أنه سيتم إعادة بث جلسات مجلس النواب على الهواء قريبا، وقد تكون خلال دور الانعقاد الرابع.

وأضاف حسب الله، في تصريحات إعلامية سابقة، أن عودة إذاعة وبث جلسات البرلمان على الهواء أمر غير مستبعد، وطُرح موضوع إذاعة الجلسات في اللجنة العامة، لافتًا إلى أن القرار تم عرضه على رئيس مجلس النواب، وسيتم مراجعة القرار وإعادة بث جلسات البرلمان على الهواء، ويستمر حتى نهاية فترة المجلس في 2020.

وفى نفس السياق طالب عدد من أعضاء البرلمان وقتها بضرورة عودة بث الجلسات مباشرة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنه لم يعد هناك مبرر لعدم إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة.

«عبد العال» يتعهد بحوار مجتمعى لكل فئات الشعب

وخلال مناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة، أمس الأربعاء، تعهد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بفتح حوار مجتمعى «راقٍ وواسع» حول التعديلات المطروحة، يشمل جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، قائلا: «سوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة فى الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح»، مؤكدا أن رئيس المجلس وأعضاءه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعا فى الإصلاح السياسى والدستورى المنشود.

وقال عبد العال، إن البرلمان يسير في إجراءات تعديل الدستور «بوازع وطنى، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا فى مفهومها الأعم والأشمل». (اقرأ أيضا: عبد العال: إجراءات تعديل الدستوربـ«وازعوطني»)

عودة بث جلسات فكرة جيدة

من جانبه قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن عودة بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة فى ظل مناقشة التعديلات الدستورية تعتبر فكرة جيدة، من أجل التصدى للإشاعات والأكاذيب التى يقوم بنشرها أعداء الوطن عن مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح كدواني، فى تصريح لـ«التحرير» أن قرار عودة البث الحي لجلسات البرلمان يحتاج موافقة الأغلبية عليه، لافتًا إلى أن مجلس النواب يقوم بالفعل بعرض مقتطفات من الجلسات الخاصة بالبرلمان، إضافة إلى أن الأمور الهامة التى تهم العمل التشريعي يتم نشرها من خلال مندوبي وسائل الإعلام المختلفة.

وعن ما وصل إليه التصويت على مبدأ تعديل الدستور، أوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن البرلمان أوشك على الانتهاء تماما. (إقرأ أيضا: عبد العال عن تعديل الدستور: الشعب صاحب الكلمة)

البث الحي للجلسات عالميا

على عكس ما هو قائم فى مجلس النواب المصري من منع بث الجلسات، فإن أغلبية دول العالم لا تتوقف عن البث الحي لجلسات البرلمانات الخاصة بها، بل تتيح بث مباشر لجميع جلساتها وجدولا محددة بتوقيتات هذه الجلسات، ومنها ما يحدث فى إنجلترا، حيث يتم بث الجلسات على الهواء مباشرة من خلال أكثر من موقع يقومون بعرض جلسات «مجلس العموم»، و«مجلس اللوردات»، إضافة إلى عرض مواعيد الجلسات والموضوعات التى ستناقشها.(للمزيد)

كما أنه فى أمريكا يوفر مجلس «الكونجرس»، و«مجلس الشيوخ» ببث الجلسات على الهواء مباشرة من خلال أكثر من موقع، وأيضا يبث البرلمان الهولندي أو مجلس طبقات الأمة جلساته على أكثر من موقع، كما أنه في أمريكا الشمالية، يبث البرلمان جلساته على موقعه الإلكتروني بنفس الطريقة، إضافة إلى أنه فى تركيا يقوم مجلس الأمة التركي، ببث لجلسات البرلمان على أكثر من موقع بأكثر من لغة.

من حق المواطنين التعرف على أداء النواب

يقول النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن عودة البث الحى لجلسات البرلمان يعتبر ضرورة وفكرة مستقرة ومتفقين عليها، لافتًا إلى أن الحديث عن أن النواب تحب الظهور والشو الإعلامي وتسعي إلى الاستعراض أمام كاميرات التلفزيون فهذا حق يراد به باطل.

وأوضح بدراوي، فى تصريح لـ«التحرير» أن المجالس النيابية فى العالم كله يحدث بها أضعاف ما يحدث فى مجلس النواب المصري 100 مرة، ولكن البعض اتخذ ذلك كعنوان لعدم إذاعة الجلسات، مؤكدًا أن نواب البرلمان فى منتهى الاحترام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من حق المواطنين التعرف على أداء النواب الذين يمثلونهم بالبرلمان، مشيرًا إلى أن البرلمان يقر قوانين تُهم حياة جميع المواطنين.