شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة دهسها قطار لدى عبورها قضبان محطة إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت سيدة مصرعها، الخميس، أسفل عجلات القطار الإسباني في محطة إدفو (شمال محافظة أسوان)، أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

العميد محمد العناني، مأمور مركز شرطة إدفو، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع «كريمة أحمد عبد الرازق - 40 سنة»، التي تعيش في قرية «العقابية الرمادي»، لدى محاولتها عبور القضبان في محطة إدفو، حيث دهسها أحد قطارات أسوان - القاهرة المكيفة.

وتم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة في إدفو، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.