شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان أسقف البحر الأحمر للغردقة.. ومراسم الدفن بكنيسة الأنبا شنودة غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مسؤولو مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر إن جثمان الأسقف، الأنبا ثافليوس، في طريقه إلى مدينة الغردقة بعد انتهاء أداء الصلوات عليه في الكنيسة البطرسية.
وأضافوا، في حديثهم لـ«المصري اليوم» أن مراسم الدفن ستبدأ في الثانية عشرة ظهر غدٍ الجمعة، وأنه سيتم دفن جثمان الأسقف في كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة.
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