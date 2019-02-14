شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة طيران روسية إلى مطار الغردقة: «تأخرت 45 دقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي عن تأخر لمدة ٤٥ دقيقة في وصول أول رحلة طيران روسية لمطار الغردقة، الخميس.

أنهى مسؤولو مطار الغردقة الدولي بالتنسيق مع إحدى كبري شركات السياحة الروسية إجراءات واستعدادات استقبال أول رحلة طيران تقل ٢٢٠ سائحًا قادمًا من روسيا عبر مطار أنطاليا التركي، الخميس، بعد نحو أكثر من ٣ سنوات من توقف الرحلات الروسية للبحر الأحمر، ومن المقرر إقامة احتفالية بمناسبة بداية تدشين هذا الخط الجوي.

وأكد مسؤولو شركة «بيجاس» إحدى كبري شركات السياحة الروسية في مصر، ان تشغيل خط جوي من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي عبر مطار أنطاليا في تركيا لنقل الوفود السياحية الروسية.

وأكد مصطفي رفاعي، مدير شركة بيجاس للسياحة بالغردقة منظمة الرحلة، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة خطها الجوي إلى مدينة الغردقة بمعدل ٧ رحلات خلال شهر فبراير عبر مطار أنطاليا في تركيا، وذلك في ظل استمرار قرار السلطات الروسية بتعليق حركة الطيران العارض إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء.