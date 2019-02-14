شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان يكشِف أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة (تعرَّف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرَ مركز التنبؤ بفيضان النيل نتائج نماذج التنبؤ بحالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار، خلال 72 ساعة القادمة، تحديدًا خلال الفترة من اليوم 14 فبراير وحتى 16 فبراير، عبّر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

اليوم 14 فبراير، من المتوقّع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وربما تمتد إلى الدلتا.

أمّا غدًا الجمعة، من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى ١٠ مم على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، حتى يوم السبت، إذ تمتد إلى داخل مطروح وأجزاء من سيناء.