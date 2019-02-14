شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلوات جنازة أسقف البحر الأحمر بالكنيسة البطرسية بالعباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت، ظهر الخميس، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر بالكنيسة البطرسية بالعباسية، بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد كبير من أحبار الكنيسة والآباء كهنة البحر الأحمر. كما حضر الصلاة ممثلو الطوائف المسيحية وعدد من محبي الأسقف الجليل الراحل. كان الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر قد توفي، مساء الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر قارب الـ٧٧ سنة قضى منها حوالي ٢٦ سنة أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر.

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