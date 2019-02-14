شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى هوليوبوليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صباح الخميس، بزيارة مفاجئة لمستشفى هوليوبوليس، للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، كما تفقدت غرف الملاحظة، ووحدة الرعاية المركزة وقسم النساء والولادة، والحضَّانات وتحدثت مع المرضى واطمأنت على حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أن مستشفى هوليوبوليس أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، وهو يضم كل التخصصات الطبية، وبه 240 سريراً داخلياً، بالإضافة إلى 44 سريراً للرعاية المركزة، كما أن به 4 حضانات ومن المقرر زيادة عددها قريباً لتصل إلى 11 حضَّانة، كما أن هناك مبنى تحت الإنشاء والتطوير لعمل قسم طوارئ كامل وقسم تعقيم مركزي ووحدة رعاية مركزة وقسم للعمليات.