شكرا لقرائتكم خبر عن الحب في زمن الفراعنة.. «سيد العاشقين» يكسر التقاليد والأعراف ويتزوج بنت الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«سكن الجمال ديار مصر وآبى ألا يفارقها إلا على جناح الحب»، كلمات قالها سنوهي عندما غادر مصر، حيث أحب المصري القديم بيئته وبلده وعشق ترابها، وكان يشعر بالغربة في البعد عنها.

وقال مجدي شاكر كبير الآثاريين بوزارة الآثار، على أرض مصر حدثت كثير من قصص الحب من أول إيزيس وأوزريس حتى أشهر قصة حب للفرعون أمنحتب الثالث، والد أخناتون، والذي سمي بـ«سيد العاشقين».

وأوضح «شاكر»: عاش أمنحتب الثالث حياة غريبة وظروف موته تختلف كتير عن ظروف حياته، حيث أحب فتاة من العامة اسمها «تي» من أخميم في سوهاج، ولدت لأب مصري ويدعى يويا وأم مصرية وتدعى تويا، الأب كان يعمل ضابطا بالجيش المصري، وتدرج في عمله حتى وصل لقائد فرقة العجلات الحربية، والأم كانت تعمل في المجال الديني وتدرجت وتفوقت في عملها حتى وصلت لمنصب الكهانة، وظن بعض العلماء في بادئ الأمر أنها أميرة أجنبية ولكن الكشوف الأثرية والبحوث العلمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها مصرية.

وأضاف «شاكر»: تزوجت «تي» من الملك أمنحتب الثالث في السنة الثانية من حكمه للبلاد، وبالرغم من زيجات الملك المتعددة إلا أنه رفعها لمرتبة الزوجة الكبرى، ودون إسمها على العديد من الوثائق والجعارين التي تفيد ذلكز

وتُعد الملكة (تي) بزواجها من الملك حدثا جديدا، وكسر للتقاليد والأعراف السائدة آنذاك، وذلك لأنها ليست من الأسرة المالكة ولا تحمل (الدم الملكي)، وإنما كانت من العامة أو كما أطلقوا عليها بنت الشعب، وأصبحت بذلك زوجة للملك (أمنحتب الثالث)، وأم للملك (إخناتون)، وجدة الملك (توت عنخ آمون).

وتابع «شاكر»: كان لابد للملك أن يتزوج أميرة من البيت الملكي ليكتسب شرعية الحكم ولكنه تزوجها، وكاد يفقد عرشه، واتفق مع الكهنة على تأليف أسطورة أنه أبن آمون، وسجل ذلك على حوائط معبدالأقصر، واستخدم الصحافة وقتها «جعارين تذكارية»، ليعلن زواجه من «تي» في كل مكان ويتغزل في جمالها وحبه لها، ورغم أنه تزوج عليها الكثير من المصريات الأجنبيات، إلا أن «تي» كانت هي الأكثر حظوة وتأثيرا، ويظهر ذلك عندما رأت بركة فيها طيور بط وأوز وأظهرت أعجابها بها، فحفر لها بركة صناعية لتتمتع بجمالها، وأقام لها تمثال بنفس حجمه من أضخم تماثيل الفن المصري، حيث توجد البركة في المتحف المصري، كما أقام لها معبدبأسمها في صولب بالنوبة.

وأشار «شاكر»، إلى أن الملكة «تي» شاركت في حكم الإمبراطورية مع زوجها، فقد ساهمت في الحياة السياسية بشكل لا يختلف عليه أحد، فقد كانت تستقبل وفود البعثات الدبلوماسية بشكل رسمي وكانت تشارك الملك في صنع القرار إما بالمشورة أو بإدارة ملفات معينة، كما كان لها إسهامات بالغة الأهمية في مجال التعليم، حيث أنها تُعد صاحبة فكرة تطوير التعليم، يتعلم فيها المتفوقون مزيداً من العلوم والأسرار، كما يتعلمون لُغات الأمم الأخرى قراءة وكتابة، هذا فضلاً عن إسهاماتها في الإدارة والإشراف على الشؤون الدينية.