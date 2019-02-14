شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجدد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا بتجديد تعيين خيرت بركات، رئيساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من اليوم.

ونشر القرار صباح اليوم، في عدد الجريدة الرسمية: