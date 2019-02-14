السيسي يجدد تعيين خيرت بركات فى منصب رئيس جهاز التعبئة والإحصاء لمدة عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 93 لسنة 2019، بتجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئياساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من 14-2-2010. نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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