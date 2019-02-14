شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الزراعة والسياحة والرى لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماعا مع كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة لمتابعة عدد من الملفات .
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة الاجتماعات التى بدأها الخميس الماضي مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة، حيث عقد مدبولي اليوم الخميس اجتماعاً مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.
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