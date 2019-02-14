الفريق عبد المنعم التراس: توقيع برتوكول مع الجانب الألمانى يصب فى مصلحة المشروعات القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان توقيع عقد لإنتاج خط مواسيربولى ايثلين، للأقطار الكبيرة وذلك لتغطية مطالب المشروعات القومية فى مصر حاليا.
وأوضح الفريق التراس فى تصريحات صحفية على هامش توقيع برتوكول تعاون مع شركة بنفيلد الالمانية، ان الخط الجديد يطبق احدث التكنولوجية الالمانية فى العالم، ونسعى لنقل التجربة الألمانية الى مصر.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان العلاقات المصرية الالمانية فى اعلى مستوياتها، وذلك يعود بالنفع على كافة المشروعات وهناك مجالات للتعاون ستفتح خلال الفترة المقبلة ايضا.
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