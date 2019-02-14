شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. الرئيس السيسي يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، وصول الرئيس السيسي إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن.

حدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، مهام اللجنة التشريعية التى ستؤديها بعدما يتم اليوم الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية وإحالتها التشريعية فى 6 خطوات





وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، قبل قليل، للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتنطلق غدا أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية فى مدينة ميونخ الألمانية، ولمدة 3 أيام، بحضور الرئيس السيسى، ومشاركة نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.





قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلي على خط القاهرة - السد العالى ابتداء من أول مارس المقبل، وشملت التعديلات 13 قطارا، بسبب أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة على هذه الخطوط، التى تتضمن تحديث نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتجديد وصيانة السكك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين من الركاب .





حقوق مسلوبة، وأخرى ضائعة، عانت الأمرين، "الإقصاء والتهميش"، لعشرات السنين، رغم كونها نصف المجتمع إلا أن "المرأة المصرية" سعت للحصول على حقوقها المشروعة لتجد أمامها وابلًا من التحديات التى كانت بمثابة حجر عثرة أمام تحقيق طموحاتها وآمالها، قدمت المرأة المصرية طوال تاريخها تضحيات عظيمة من أجل الوطن وما زالت، وبالرغم من اعتراف الجميع بتلك التضحيات إلا أنها لم تجد أذانًا صاغية، أو قلوب تعقل مطالبها.

ويشهد القاص والدان بأن السنوات القليلة الماضية، ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم فى البلاد، تشهد أوضاع المرأة المصرية تحسنًا وتقدما هائلا على كافة المستويات، فى حين حصلت على امتيازات غير مسبوقة، بما يعزز تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن.





بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعدد من المشاريع التنموية فى منطقة الرياض، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة فى قضايا حقوقية وليست جنائية، حسبما أورد وكالة الأنباء الرمية "واس".





نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط شخص بالقاهرة لإعلانه على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن تزوير المحررات الرسمية وتسريب امتحانات الثانوية العامة.





قال موقع "بريتبارت نيوز" الأمريكى، إن وزارة الداخلية النمساوية قامت بحظر الأعلام والشعارات الخاصة بعدد من التنظيمات المتطرفة منها شعار الإخوان.





أشادت مجلة "أيه سى أر أمريكو لاتينو"، بمحطة بنبان بأسوان، وقالت إن مصر لديها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، وتخطط الحكومة المصرية لتوليد ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الشمس والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى المكلف.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





استنكر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يثار بشأن السيريال نمبر الخاص بأجهزة التابلت، وأن لكل طالب سيريال نمبر ينزل من خلاله الامتحان، وحال اختلافه يؤدى الطالب امتحان طالب غيره، قائلا كلام فارغ ومضلل".



