شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالى والتعليم يشهدان توزيع شهادات إتمام برنامج التعليم الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتور طارق شوقى، وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم الخميس فعاليات احتفال توزيع شهادات إتمام برنامج التعليم الطبى للأطباء، الذى تم تنظيمه بالتعاون بين بنك المعرفة المصرى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ولجنة التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور اللواء طبيب أحمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وأكد عبد الغفار حرص الوزارة على تطوير التعليم الطبي والوصول به للمستويات العالمية، مشيرا إلى الخطوات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الإطار من تعديل نظام الدراسة بكليات الطب، وتطبيق الامتحان المعرفى الموحد لكليات الطب، والعمل لإصدار قانون مزاوله مهنة الطب. كما أشاد الوزير بالتكامل والتعاون والتنسيق الكامل الذى شهده تنفيذ البرنامج بين وزارتي التعليم والتعليم العالي والأكاديمية الطبية العسكرية، وإداره الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقى، أن منظومة بنك المعرفة تقدم خدمة كبيرة لدعم الباحثين والبحث العلمى فى كل المجالات ومنها التعليم الطبى مشيرا لحرص الدولة على توفير خدمات بنك المعرفة مجانا للجميع.

من جانبه أشاد الدكتور التاودى بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، و التعليم العالى، مشيرا إلى أن البرنامج شمل أيضا تدريب متكامل لهيئات التمريض.

وشهد الاحتفال عرضا لعدد من المتدربين الذين أنهوا البرنامج للتعريف بجوانب الاستفادة التى قدمها لهم البرنامج، إلى جانب توزيع الشهادات.

ويأتى هذا البرنامج بهدف تطوير التعليم الطبى، والوصول بمستوى كليات الطب المصرية للمعايير العالمية، وتحقيق شراكة وتعاون بين مختلف كليات الطب المصرية، وتوحيد العمل المشترك لتطوير المناهج الدراسية فى مجال التعليم الطبى.