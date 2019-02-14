شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران يكرم طاقم رحلة الجزائر لحسن تعامله مع حالة الطفل آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بتكريم طاقم الرحلة رقم MS845 المتجهة من القاهرة إلي الجزائر يوم الخميس الماضي، والتي قرر قائد الرحلة الهبوط اضطراريا في مطار أثينا باليونان لإنقاذ حياة الطفل آدم بعد إصابته بالإغماء وإسعاف طاقم الضيافه له. وقدم الطيار أحمد عادل الشكر لطاقم الرحلة علي مجهودهم المشرف وحسن تعاملهم مع الموقف والذي ليس بجديد علي مصر للطيران مؤكدا اهتمام الشركة براحة وسلامة عملائها.

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