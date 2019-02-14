تعليم كفر الشيخ تنفى سرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بكفر الشيخ سرقة أجهزة التابلت من مدرسة مطوبس الثانوية. وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"الخليج 365" إن أجهزة التابلت المخصصة للمدرسة جار تحديث البيانات عليها ولم تصل للمدرسة. وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بكفر الشيخ تسلمت خلال الأيام الماضية أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى وجارى توزيعها على الطلاب.

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