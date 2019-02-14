اجتماع وزيري الكهرباء والأوقاف لبحث 2 مليار جنيه مديونيات متأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح: عقد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ قليل، اجتماعًا مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لبحث الملفات الشائكة بين الوزارتين في مقدمتها الاتفاق على حل نهائي لجدولة مستحقات وزارة الكهرباء لدى الأوقاف التي تتعدى الـ2 مليار جنيه.

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