زيارة مفاجئة لمحافظ القاهرة إلى مستشفى التبين المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، زيارة مفاجئة لمستشفى التبين العام، منذ قليل؛ لتفقد سير الأعمال به، والتأكد من توفير إدارة المستشفى للخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

واستمع عبدالعال، خلال الجولة، للمواطنين والذين أجمعوا على أداء المستشفى لواجبه رغم كثافة الإقبال عليه لخدمتها أهالي مناطق حلوان و15 مايو والتبين، وكذلك عدد من مراكز محافظة الجيزة لقربها منهم.

ووجه المحافظ، بدعم المستشفى بعدد كافٍ من الأطباء بكافة التخصصات وخاصة أقسام التخدير والرعاية المركزية مع توفير الأدوية المطلوبة لأقسام الطوارئ. ​

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