محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا حمل الرقم (93) لسنة 2019، بشأن تجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من الـ 14 من فبراير الحالي.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس:​

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بتجديد تعيين رئيس "المركزي للتعبئة والإحصاء" عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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