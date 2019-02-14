"بتعامل بنتي وحش".. جملة دفعت سيدة لقتل سودانية في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف غموض العثور على جثة فتاة سودانية بها جرح بمقدمة الرأس، وتبين أن سيدة تقيم معها في نفس الغرفة وراء الجريمة؛ بسبب سوء معاملتها لطفلتها الرضيعة.

تلقى العميد شامل عزبز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بشأن العثور على جثة "لمياء.ح"، 27 سنة، تحمل جنسية سودانية، بشقة كائنة بالطابق الأرضي مسجاة أرضاً بجوار سرير داخل أحد الغرف وبها جرح بالجبهة من الأمام.

وقال "عبد العظيم.ع"، 44 سنة، سمسار، مستأجر الشقة ومقيم بها، إن المجني عليها وربة منزل تدعى "إجلال.م"، 33 سنة، وصحبتها رضيعة تستأجران الغرفة محل البلاغ، وإنه صباح يوم الجريمة تقابل مع الأخيرة حال خروجها، وأخبرته أن المجني عليها مستغرقة في النوام داخل الغرفة، ونظراً لعدم ظهور المجني عليها حتى وقت متأخر من اليوم دلف إلى غرفتها ليعثر على جثتها.

توصلت تحريات النقيب كريم عبد الرازق والنقيب هشام شهاب معاونا مباحث بولاق الدكرور، إلى أن "إجلال" وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن ضبطها وبحوزها هاتف الضحية.

أمام العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، اعترف المتهمة بارتكابها الواقعة، وأضافت أنه بتاريخ الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما لسوء معاملة المجني عليها لطفلتها الرضيعة بسبب بكائها، تطورت إلى مشاجرة قامت خلالها المذكورة بالتعدي على المجني عليها بالضرب بقطعة خشبية على رأسها كانت بالغرفة سكنهما محدثة إصابتها التي أودت إلى وفاتها، واستولت على هاتفها المضبوط بحوزتها.

وأرشدت عن مكان إخفائها للقطعة الخشبية المستخدمة حيث أمكن ضبطها بالشقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.