إحباط محاولة اختطاف صاحب ورشة بدمياط... والجناة: السبب "خلافات مالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في دمياط، من إحباط محاولة خطف صاحب ورشة وضبط الجناة وبحوزتهم أسلحة نارية.

البداية كانت أثناء مرور قول أمني لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم دمياط الجديدة حيث اشتبهت القوات في سيارة ملاكي يستقلها بعض الأشخاص ودراجة نارية يستقلها شخصان بمدخل مدينة دمياط الجديدة، وعلى الفور قامت القوة باستيقافهم وتبين أنهم "محمد. س"، 21 سنة، سائق، "أحمد.ع"، 21 سنة، عامل، "علي.أ"، 21 سنة، عامل، "أحمد.ع"، 21، عامل، "إيهاب.ص"، 36سنة، عامل، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

وبالتفتيش ضُبط بحوزتهم "بندقية خرطوش، فرد محلي، 6 طلقات خرطوش"، وبمناقشتهم اعترفوا بقيام "أشرف. ف" 45 سنة، موظف، مقيم بدمياط الجديدة بالاتفاق معهم على اختطاف "محمد.ح"، 40 سنة- صاحب ورشة تقطيع أخشاب - ومقيم بدمياط الجديدة - مقابل حصولهم على مبلغ مالي لوجود خلافات مالية بينهما، وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي واصطحاب صاحب الورشة للمنطقة الجبلية ببلقاس بالدقهلية وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.