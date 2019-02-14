انت الان تتابع الإفتاء: ختان الإناث له أضرار مميتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الختان

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لم يرد نصٌّ شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بختان بناته الكرام. ويعاقب القانون من يقدم الأنثى للختان، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أي خلاف في تطبيق القانون، وهو إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، أما في القانون السابق فقط كانت عقوبة الجاني الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين، أو توقيع غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

وأوضحت الدار في فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة في دار الإفتاء، أن بعض المتصدرين للفتوى يزعمون بدون علم أن منع الجهات الصحية المسئولة لعمليات "ختان الإناث" يعد مخالفة للشريعة الإسلامية. وأشارت الدار إلى أن أهل الذكر من الأطباء أكدوا أن ختان الإناث له أضرار قد تصل إلى الموت، مشددة على

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