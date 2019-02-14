انت الان تتابع بعد قليل.. النواب يصوتون على تعديل الدستور بالاسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"جلسات تاريخية"، هكذا وصف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الجلسات العامة التي يعقدها البرلمان على مدار يومين لمناقشة تعديل عدد من مواد الدستور التي وافقت عليها اللجنة العامة، وبدأت الجلسات أمس، تحت عنوان مناقشة مبدأ التعديل، إذ عرض النواب رؤيتهم واقتراحاتهم للتعديلات المقترحة دون الدخول في تفاصيل الصياغة والمواد المراد تعديلها، فيما خصص اليوم الخميس، للتصويت على مشروع التعديلات من حيث المبدأ، إذ أكد عبد العال أن التصويت سيكون "نداءً بالاسم".

جلسات أمس كانت استثنائية، إذ شهدت حضور غالبية النواب على غير العادة منذ انطلاق البرلمان، كما افتتحت فعالياتها في 10.30 صباحا، قبل ساعتين من الموعد الذي كانت تنطلق فيه الجلسة العامة.. إليكم أبرز ما دار أمس:البرلمان كامل العدد.. جلسة استثنائية لتعديل الدستورعبد العال: إجراءات تعديل الدستور بـ«وازع وطني»«لا