صديق العيسوي: تخفيضات للصحفيين بالمترو والسكة الحديد

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صديق العيسوي
أعلن صديق العيسوي الصحفي بجريدة التحرير والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، عن إجراء تخفيضات لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية والسوبرجيت قريبا، وذلك تسهيلا على الصحفيين في أثناء تأدية واجبهم المهني، موضحا أنه حصل على اتفاق مبدئي يقضي بتطبيق تخفيضات كبيرة على عدد من وسائل المواصلات بشكل عام وفي مقدمتها اشتراكات المترو والسكك الحديدية، إلا أن موعد تطبيق تلك التخفيضات لم يحدد بعد، وغير مرتبط بنتيجة انتخابات النقابة المزمع إجرائها في بداية مارس المقبل.
وقال العيسوي، في تصريحات له، اليوم الخميس: «أنا ملتزم التزام أدبي وأخلاقي تجاه مهنتي وزملائي بالوفاء بهذا الأمر سواء وفقت في الانتخابات أو لم أوفق، مؤكدا: «لن أتقدم ببرنامج انتخابي قائم على الأقوال والشعارات فقط، لكن الأفعال قبل الأقوال، فبعد تطبيق تلك التخفيضات، سوف أعمل على تطوير مكتب حجز تذاكر السفر
وأضاف: «سأنظم دورات تدريبية حديثة مجانا لشباب الصحفيين بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجانب تخفيضات للصحفيين وأبنائهم لمن يريد الحصول على دبلومة في الإعلام والدراسات العليا بالأكاديمية».
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