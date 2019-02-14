شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توقع بروتوكول تدريب على بدائل تسوية منازعات الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع قطاع التحكيم بوزارة العدل، الخميس، بروتوكول تعاون مع المعهد الملكى البريطانى للمحكمين، وذلك بهدف ممارسة قاعدة التحكيم على نطاق أوسع في مصر.

وأناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل لشؤون التحكيم والمنازعات الدولية، لتوقيع البروتوكول الذي يقتضى تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار مثل التحكيم والوساطة والتفاوض، مما يساهم في تعزيز ممارسة التحكيم في مصر بالعنصر البشرى المؤهل بقدر كاف من الدراية والكفاءة للعمل بمراكز ومعاهد التحكيم الدولية وجذب المزيد من تلك المعاهد، بهدف إيجاد آلية مقبولة دولياً لتسوية المنازعات بين المستثمرين، من أجل تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الدولية.

يذكر أن مقر المعهد الملكى البريطانى للمحكمين بمصر يمارس نشاطه منذ 20 عاماً ويضم في عضويته 16 ألف عضواً من 133 دولة.