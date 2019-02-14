شكرا لقرائتكم خبر عن «الطقس السئ» يغلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح الخميس، غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء حالة الطقس التي ضربت المدينة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما توقفت أعمال الصيد بالميناء الشرقى وكافة سواحل المدينة.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت تجاوز سرعة الرياح لـ 30 عقدة وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار، مشيرًا إلى أن إغلاق البوغاز جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

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وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة تجري بصورة طبيعية، مؤكدا على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

يشار إلى أن سواحل الإسكندرية من المتوقع أن تستقبل نوة «الشمس الصغيرة»، نهاية الأسبوع المقبل، والتي تستمر 3 أيام ويصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.