شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع المحافظين خطة قابلة للتنفيذ لمنظومة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، سلسلة لقاءاته مع المحافظين، في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربي والبيئة لاستعراض نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى ألمانيا والخاصة بمنظومة النظافة.

التقى شعراوي بمقر الوزارة، اليوم الخميس، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للعلوم والمعرفة، والدكتور ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

في بداية الاجتماع أشار الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بتنظيم اجتماعات مع المحافظين لاستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة في كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائي للمنظومة تمهيداً لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير مع المحافظ ورئيس هيئة النظافة الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظة ومستوى نظافة كافة الأحياء بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية ومدى رضا المواطنين عن ذلك، كما بحث الجهود الجارية لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والآلات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

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واستعرض الاجتماع احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضي اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة وجهود الهيئة في رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة.

كما ناقشوا مواعيد تخارج الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة ومراجعة عقود الشركات العاملة بالمنظومة حالياً بالقاهرة، كما بحث الاجتماع عدداً من عروض شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية التي ترغب في الدخول بمنظومة المخلفات الجديدة، وبحث الاحتياجات المالية اللازمة للمنظومة بما يضمن الاستدامة والاستمرارية لها.

وشدد شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة من هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمناطق والأحياء التي ستخرج منها الشركات الأجنبية وتدبير الموارد المالية والاحتياجات من العمالة لإحلال الهيئة محل تلك الشركات ورفع كفاءة عمل المنظومة، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق بين الهيئة ومتعهدي الخدمة والمسؤولين بالأحياء للتغلب على أي معوقات أو مشكلات وفق الإمكانيات الحالية، مع إمكانية مراجعة عقود المتعهدين خلال الفترة المقبلة عند البدء في تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات لرفع مستوى الأداء في الخدمة وتغيير الصورة الحالية في بعض أحياء القاهرة والوصول إلى شارع نظيف يرضي عنه المواطن.

وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية يسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من كافة التراكمات التاريخية للقمامة في بعض المحافظات وتحسين مستوى النظافة في كافة المحافظات.

كان الوزير التقى خلال الشهر الجاري محافظي الدقهلية والوادي الجديد بمقر الوزارة لنفس السبب.