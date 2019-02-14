شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يبحث تطوير المناطق غير الآمنة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مع اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، لمناقشة موقف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمدن محافظة أسيوط.

وعقد الاجتماع بحضور جميع القيادات بالمحافظة، وعرضت المحافظة موقف جميع المناطق العشوائية.

Advertisements

وأوضح المحافظ، أن جميع المناطق غير الآمنة أملاك خاصة ولا يوجد أي مناطق على أملاك دولة.

وقال المهندس خالد صديق، إن هناك استراتيجية لتطوير المناطق غير الآمنة الواقعة على أملاك خاصة، وهي أن يقوم الصندوق بتحمل تكاليف استشاري يقوم بإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة غير الآمنة، ويتم اعتماد المخطط من قبل المحافظة، وعلى أتم الاستعداد لتحمل الصندوق تكاليف الهدم والإزالة لجميع الوحدات، وأيضا تحمل تكاليف إصدار التراخيص.

وبعرض المناطق غير الآمنة التي تحتاج إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، وهي منطقة المصلي، حيث تعاني المنطقة من تهالك كامل في خطوط الصرف الصحي، أوضح صديق انه يتم العمل على تطوير هذه المنطقة بقواعد ممنهجة تبدأ بتشكيل لجنة من قبل المحافظة والصندوق لزيارة المنطقة وتطبيق المعايير الخاصة لاضافتها للخريطة القومية للمناطق العشوائية، وتجهيز مقايسة كاملة لحل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة المصلي ثم البدء في تطويرها في اسرع وقت ممكن.